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Принят закон о праве бесплатного проезда военных машин по платным дорогам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об освобождении от внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам военных автомобилей.

Согласно закону, право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог предоставляется транспортным средствам Вооруженных сил РФ, войск Росгвардии, органов ФСБ, органов внутренних дел, Следственного комитета, органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента, органов прокуратуры, Государственной фельдъегерской службы России.

ФСБ Госдума
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