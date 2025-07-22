Под контроль российских военных перешло Новоторецкое в ДНР

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Новоторецкое в ДНР, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населённый пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, войска группировки "Центр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка (ДНР) и Филия Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в этих боях составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, информирует Минобороны.