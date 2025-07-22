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Дума ввела уголовную ответственность для иностранцев за за следственные действия в России

В том числе запрещены следственные действия с помощью средств связи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании уголовно-правовой охраны общественной безопасности, порядка и власти, включая введение уголовной ответственности за ведение иностранными должностными лицами следствия в России.

Закон устанавливает уголовную ответственность за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации или международного органа, в которых не участвует России, на территории России действия, которое в соответствии с законодательством относится к следственным, в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи или других средств связи с лицом, находящимся на территории России.

Такая ответственность вводится в случае нарушения порядка взаимодействия с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами, предусмотренного международным договором или законодательством России, и в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Передача номеров

Закон с 1 сентября 2025 года вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче абонентских номеров иным лицам в нарушение требований законодательства, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления. Это будет наказываться штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Участие в такой деятельности будет также наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Авторизация

Уголовная ответственность вводится и за организацию деятельности по передаче иным лицам информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователя в интернете для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса.

Если такие деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, то они будут наказываться штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Участие в такой деятельности повлечет штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно принятому закону, с 1 сентября 2025 года отягчающим обстоятельством будет признаваться совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, в том числе VPN-сервисов.

Госдума
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