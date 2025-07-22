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Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии в целях безопасности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Северной Осетии приостановили в целях безопасности проведение массовых публичных мероприятий в республике на фоне угрозы со стороны украинских спецслужб, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В связи с поступающей в оперштаб РСО - Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих ВС РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе оперштабом приняты решения: приостановить на территории РСО - Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Будет усилен досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный осмотр граждан в транспортных средствах.

"В связи с изложенным, учитывая данные о реальной угрозе атак с применением БПЛА, просим жителей Владикавказа воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей", - говорится в сообщении.

Северная Осетия Владикавказ Украина
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