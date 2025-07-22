Поиск

Минфин 23 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26221

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 23 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26221 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 238 дней, дата выплаты 17-го купонного дохода - 1 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 50,21 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Госдума приняла закон о платформенной экономике

Шадаев считает, что Запад пытается раскачать ситуацию в России через продвижение VPN

Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии в целях безопасности

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Суд приостановил корпправа Evraz в "Евраз НТМК"

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта

Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта

Дума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN

Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам

Шадаев назвал запрет поиска экстремистского контента альтернативой дальнейшим блокировкам

Городецкий гидроузел на Волге закрыли для прохода судов из-за ЧП на шлюзе

Госдума освободила от экзамена по русскому мигрантов, приехавших по квоте правительства

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });