Минфин 23 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26221

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов 23 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26221 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 26 ноября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 238 дней, дата выплаты 17-го купонного дохода - 1 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 50,21 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).