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Принят закон о запрете продажи электронных ж/д билетов без договора с перевозчиком

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 724813-8, запрещающий оформление и продажу электронных железнодорожных билетов через сайты и мобильные приложения лицами, не имеющими договора с перевозчиком.

В соответствии с принятым законом, услуги по продаже электронных билетов смогут оказывать только перевозчики и их представители. "Не допускается оформление электронных проездных документов (билетов) при отсутствии заключенного с перевозчиком договора", - следует из принятого закона.

Это касается как сайтов и приложений самих перевозчиков, так и сторонних онлайн-площадок. Норма вступит в силу со дня опубликования закона.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года Минтранс получит полномочия по утверждению методики расчета пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры, методики классификации транспортных происшествий, а также порядок их расследования и учета. Это касается как инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности, так и не связанных с ними, включая случаи, возникающие при производственной деятельности.

Ространснадзор будет уполномочен вести расследование транспортных происшествий, не связанных с нарушением правил безопасности, с участием владельцев инфраструктуры и перевозчиков.

С 1 марта 2026 года грузовой подвижной состав должен быть приписан к железнодорожной станции по правилам, утвержденным Минтрансом.

Для ускорения строительства объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта также упрощается получение разрешений: не потребуется представлять правоустанавливающие документы на землю, если участок включен в утвержденный проект межевания. Однако строительство на таких участках допускается только при условии прекращения прав собственников и третьих лиц.

Минтранс Ространснадзор Госдума
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