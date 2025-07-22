Сельский житель ранен при атаке FPV-дрона на частный дом в Курской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в Беловском районе.

"Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина. У него осколочные ранения ног и лица", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Пострадавший доставлен в областную больницу.