В Хабаровске ввели режим ЧС после ливней и сильного ветра

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий ливней со шквалистым ветром, которые прошли вечером 23 июля.

Пресс-служба администрации города сообщает, что сейчас все социальные объекты подключены к электроснабжению, ведется работа по подключению еще 12 частных и 18 многоквартирных домов.

Для устранения последствий стихии в городе был создан оперативный штаб. Сильнее всего от непогоды пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы Хабаровска. Без электроснабжения оказались около 1 800 объектов.

Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер повалили в городе больше 130 деревьев. Были повреждены машины, газовое оборудование, различные конструкции. Скорость ветра достигала 22 м/с, а количество осадков составило 26 мм.

Всего, по данным комитета правительства края по гражданской защите, в зоне стихии оказались восемь населенных пунктов. Кроме Хабаровска, пострадали села Хабаровского и Нанайского районов. Без энергоснабжения остались 1 958 зданий. В них проживает 78,9 тысячи человек. Энергоснабжение планируется полностью восстановить к вечеру среды.