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Более 1 тыс. автомобилей скопилось на въездах к Крымскому мосту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ночью в четверг ожидают водители 1157 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"03:00. В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 507 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди с каждой из сторон превышает два часа.

Тамань Крымский мост Керчь
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