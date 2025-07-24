Более 1 тыс. автомобилей скопилось на въездах к Крымскому мосту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ночью в четверг ожидают водители 1157 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"03:00. В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 507 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди с каждой из сторон превышает два часа.