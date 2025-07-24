Минобороны РФ сообщило о поражении 39 беспилотников ВСУ с вечера среды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в течение ночи нейтрализовали 39 дронов над Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщили в Минобороны РФ, 21 беспилотник поражен над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского моря и семь - над территорией Краснодарского края.

Ведомство отмечает, что данные беспилотники были уничтожены и перехвачены в период с 20:40 среды до 01:40 по Москве четверга.