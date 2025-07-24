Россия в I полугодии увеличила выпуск минудобрений на 5,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Выпуск минеральных удобрений в России по итогам I полугодия 2025 года вырос на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года - до 33,7 млн тонн, следует из данных Росстата.

В том числе производство азотных удобрений увеличилось на 3% - до 15 млн тонн, фосфорных и сложных - на 8%, до 9,8 млн тонн, калийных - на 7%, до 8,9 млн тонн.

В июне производство удобрений оказалось почти на 11% ниже уровня мая, составив 5,1 млн тонн. Год к году показатель вырос на 4%.

Выпуск азотных удобрений в прошлом месяце сократился на 19% к маю и на 3% к июню 2024 года - до 2 млн тонн. Производство фосфорных и сложных удобрений в июне составило 1,6 млн тонн (-9% к маю и +11% г/г), калийных - 1,5 млн тонн (+0,6% к маю и +6% г/г).