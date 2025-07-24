ФСБ сообщила о задержании девяти россиян, призывавших к убийствам военных РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте жителей Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области, которые публиковали в сети призывы к убийству российских военных.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, задержаны девять граждан РФ, причастные "к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей".

У задержанных изъяты средства коммуникации.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Наказание по этим статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ЦОС.

Там подчеркнули, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний".

"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - сказали в ФСБ.