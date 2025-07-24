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Объем закупки социальных продуктов ритейлерами в рамках "вилки цен" составит от 80%

Объем закупки социальных продуктов ритейлерами в рамках "вилки цен" составит от 80%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ритейлеров обяжут закупать по долгосрочным договорам с формулой цены не менее 80% объема продуктов, в отношении которых устанавливается минимальная и максимальная цена (так называемая "вилка цен"), сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, Минпромторг и Минсельхоз концептуально согласовали перечень продуктов, на которые устанавливается "вилка цен". Это, как отметил Чекушов, товары, "прежде всего подверженные сезонным колебаниям цен и иных факторов": помимо продуктов "борщевого набора" в список попали огурцы, томаты и яйца. Окончательный перечень утвердит правительство, уровень цен будет определяться специально формируемой ценовой комиссией.

Он подчеркнул, что диапазоны отпускных цен будут рассчитаны таким образом, чтобы исключить возможность снижения рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

"Планируется создать профессиональную ценовую комиссию, которая будет учитывать множество критериев: структуру затрат производства, региональную специфику, климатические зоны и многое другое", - сказал замминистра.

Со своей стороны торговые сети и маркетплейсы возьмут на себя обязательство закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам. Остальные 20%, как отметил замглавы Минпромторга, можно будет закупать иным способом, в том числе на тендерах.


Минпромторг
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