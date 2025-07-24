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Водитель скорой помощи погиб в Запорожской области от удара беспилотника

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ранения, не совместимые с жизнью, получил водитель. Две женщины - фельдшер и медицинская сестра - получили ранения разной степени тяжести", - написал Балицкий в четверг в своем телеграм-канале.

По его словам, атака произошла в Пологовском округе, когда медики ехали на помощь пострадавшим.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий ВСУ Запорожская область
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