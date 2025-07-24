Совфед в текущую сессию принял порядка 15 законов о поддержке участников СВО и их семей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Приоритетной задачей деятельности Совета Федерации является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, в частности, в текущую сессию принято порядка 15 соответствующих законов, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В числе приоритетов для нас, конечно, являются законы по поддержке наших участников специальной военной операции, социальной защите их семей", - сказала Матвиенко в четверг на пресс-конференции.

Она отметила, что сенаторы активно работали с фондом "Защитники Отечества" и правительством, уже принят ряд важных законов - "порядка 15 законов принято в эту сессию".

Председатель Совета Федерации сообщила, что создана специальная рабочая группа, которая анализирует законодательство, учитывает мнение субъектов Федерации, участников СВО.

"В рамках рабочей группы подготовлен целый ряд законопроектов на рассмотрение. Три из них будут внесены в ближайшее время. Один закон - это о бесплатном высшем и среднем профессиональном образовании для членов семей - участников СВО. Второй законопроект - о бесплатном проезде участников СВО в регионах, где проводится медицинская экспертиза. И 12 законопроектов находятся на рассмотрении рабочей группы", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду, что принятие всего пакета законопроектов по поддержке участников СВО и членов их семей будет завершено до конца года.