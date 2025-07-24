Военные заявили о ночном ударе по предприятиям ВПК Украины и объектам энергокомплекса ВСУ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.