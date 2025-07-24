Минобороны РФ сообщило о 217 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 217 украинских дронов, а также ракету "Нептун", сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотников, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 136 районах.