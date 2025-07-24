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Минобороны заявило об улучшении тактического положения группировки войск "Север"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" нанесли поражение украинским подразделениям в районах пяти населенных пунктов Сумской области и двух - на территории Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.

На территории Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Меловое, говорится в сводке.

ВСУ потеряли в этих боях до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов, информирует Минобороны.

По его данным, подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово, Дробышево (ДНР) и Андреевка Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов.

Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка (ДНР). Здесь противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, сказано в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артёма Донецкой Народной Республики", - сообщает министерство обороны.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зелёный Гай (ДНР) и Новоселовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщает Минобороны России.

Минобороны РФ
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