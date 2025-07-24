В Новошахтинске при пожаре в торговом центре погибли как минимум два человека

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Новошахтинске с утра горит торговый центр "Русь" на улице Ленина, погиб один пожарный и в здании нашли тело погибшей сотрудницы, сообщили в МЧС Ростовской области.

В администрации ТЦ ранее говорили, что пропали две сотрудницы, которые могли находиться застрявшем лифте в момент возгорания. Вторую пропавшую продолжают искать.

"На месте пожара в торговом центре обнаружен обгоревший труп. Личность (погибшего) устанавливается", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С двумя пожарными ранее была потеряна связь, когда они искали пропавших в горящем здании. Один из них погиб, второго с ожогами ног вынесли из горящего здания и передали врачам. "Погиб сотрудник 19-ой пожарной части", - сообщил в Telegram глава города Сергей Бондаренко.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 8:18 по московскому времени. Сначала площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, затем она увеличилась. В момент возгорания посетителей в ТЦ не было.

Пожар был локализован на площади 1300 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте работают 84 сотрудника МЧС и 29 единиц техники.