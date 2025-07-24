Президент РФ отметил важность выпуска подводных крейсеров проекта "Ясень-М"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что выпуск многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М" необходимо продолжить.

"Основу ударного потенциала сил общего назначения Военно-Морского флота составляют многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М", на предприятии "Севмаш" в стадии строительства находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" с крылатыми ракетами. В ближайших планах - строительство еще двух подводных кораблей данного проекта", - сказал Путин на совещании по вопросам развития подводной компоненты Военно-Морского флота России.

Он отметил, что ракетоносцы этого типа оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, а спущенный на воду крейсер "Пермь" стал первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоит гиперзвуковой комплекс "Циркон".

"В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта "Ясень-М", - сказал президент РФ.