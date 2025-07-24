Путин сообщил о планах строительства не менее девяти подлодок проекта 677, оснащенных "Калибрами"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Планируется строительство не менее девяти неатомных подлодок проекта 677 "Лада", оснащенных ракетами "Калибр", заявил президент Владимир Путин на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ.

"Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677. Головная подводная лодка "Кронштадт" уже принята в состав ВМФ в 2024 году. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал он.

По его словам, развитие потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей. "Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин.

Президент также отметил перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. "Очевидно, что именно эти вооружения во многом определят завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача - обеспечить наше первенство в этой области", - заявил он.

По официальной информации, подводные лодки проекта 677 ("Лада") относятся к четвертому поколению неатомных субмарин, оснащаются крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".