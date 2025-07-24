МИД РФ негативно оценил принятие в Израиле декларации о статусе Западного берега Иордана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ в своем заявлении негативно расценил принятие парламентом Израиля декларации о распространении суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан.

"Такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем обязательствами в рамках "процесса Осло", а также положениями профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении МИД РФ.

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