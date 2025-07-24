Вице-премьер Чернышенко ждет удвоения в 2025 году российского турпотока во Вьетнам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский турпоток во Вьетнам с января по июнь составил 260 тысяч человек, по итогам года ожидается 450 тысяч, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко после его встречи с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

"В 2024 году Вьетнам посетили порядка 230 тысяч россиян. С января по июнь текущего года - 260 тысяч. По прогнозам, к концу года этот показатель достигнет 450 тысяч", - говорится в сообщении.

Турпоток во Вьетнам растет благодаря появлению прямых рейсов из многих городов России.

"Большое значение придаем наращиванию взаимных туристических потоков, чему способствует открытие прямых регулярных рейсов между двумя странами", - подчеркнул Чернышенко на встрече.