И. о. руководителя Западного межрегионального управления на транспорте СКР: в последнее время вопросы транспорта приобрели более важное значение

Виктор Козлов рассказал об обстановке и мерах безопасности на транспорте

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР) Виктор Козлов рассказал "Интерфаксу" об обстановке и мерах безопасности на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.

- Виктор Петрович, расскажите, как в настоящее время обстоят дела с осуществлением безопасности на водном, ж/д и авиатранспорте?

- Наше Управление достаточно молодое, оно было создано 2 июня 2021 года. За последнее время с учетом геополитической ситуации вопросы транспорта приобрели более важное значение. Нагрузка на внутренний транспорт, особенно если говорить о железнодорожном, серьезная. И следует понимать, что в ближайшее время она не поменяется. Поэтому нами принимаются все меры для обеспечения безопасности, в первую очередь - пассажиров.

Если говорить о динамике происшествий, то следует констатировать, что в последние годы идет тенденция к уменьшению числа травмированных и погибших. А вот количество происшествий, связанных с попытками вмешательства в работу транспорта, увеличивается. Но, к счастью, в большинстве случаев они не влекут за собой причинения именно вреда здоровью или жизни людей. Речь идет о причинении имущественного вреда. В основном это факты хулиганства и вандализма.

- А какова динамика преступлений диверсионного и террористического характера на авиа и ж/д инфраструктуре?

- В последние несколько лет наблюдается рост преступлений диверсионного и террористического характера. Больше всего это относится к железнодорожному транспорту.

Материальный ущерб, причиненный обвиняемыми в диверсии и терроризме, по делам, которые расследуются нашим управлением, составляет около 1 млрд рублей.

В этом году нами направлено в суд пять дел по статье 205 УК РФ (теракт), по которым привлекаются 13 человек. Еще четыре дела в отношении шестерых лиц направлены в суд по статье 281 УК РФ (диверсия).

Формы диверсии – это в основном поджоги релейных шкафов, локомотивов.

К сожалению, лица, которые являются организаторами преступлений, находятся за границей, преимущественно на Украине. Именно в этом и заключается сложность в привлечении их к уголовной ответственности.

Вербовка и связь с исполнителями наиболее активно происходит через мессенджеры, где так называемые кураторы убеждают, а в некоторых случаях и запугивают. Жертвами угроз преимущественно становятся несовершеннолетние, которые легче поддаются психологическому воздействию. Но есть факты, когда некоторые россияне самостоятельно пытались выйти на кураторов и по их заданию совершить те или иные преступления.

- Каковы, по вашему мнению, причины падений частных самолетов, часто летающих без согласования?

- Происшествия с инцидентами на частных воздушных суднах регулярно происходят. Основная их причина – это ошибка пилотирования, переоценка своих возможностей.

На наш взгляд, это обусловлено пробелами в законодательстве. Контроль за обеспечением безопасности движения и эксплуатации таких воздушных судов отнесен преимущественно к самим владельцам, которые зачастую пренебрегают своими обязанностями, что влечет травмы и гибель как пассажиров, так и самих пилотов.

Кроме того, полеты сверхлегких летательных аппаратов, в зависимости от установленного оборудования, могут выполняться с радиосвязью или без, что в плохих погодных условиях создает риск изменения курса воздушного судна, потери его управления.

Есть факты, когда самолет поднимается без сертификата летной годности, когда пилоты не соответствуют требованиям и есть вопросы к состоянию их здоровья.

Наше видение решения проблемы – это необходимость ужесточать требования к пилотам. В этих целях нами подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство. Прежде всего необходимо предусмотреть только разре­шительный порядок использования воздушного про­странства, установить для пилотов сверхлегких воздушных судов при оказании услуг потребителям постоянную двухстороннюю связь с органом обслуживания воздушного движения. Также, на наш взгляд, необходимо обязать пилотов получать соответствующие свидетельства.

- Проблема зацеперов является одной из злободневных за последние годы. Как ведомство борется с зацепингом?

- Это очень серьезная проблема. С прошлого года мы пришли к тому, что лица, вовлекающие несовершеннолетних в зацепинг, несут уголовную ответственность по статье 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), и уже ряд таких дел направлены нами в суд.

Проблема зацепинга больше всего характерна для Московского региона. Подавляющее число случаев приходится именно на Москву и Московскую область.

К сожалению, активное развитие происходит за счет общения молодых людей в закрытых каналах и группах в различных мессенджерах, где они делятся соответствующим контентом, фото и видеозаписями, положительно оценивая это опасное увлечение. Основная категория зацеперов – это дети от 10 до 15 лет.

- Много детей погибает в результате зацепинга?

- Много. Уже в этом году погибли 14 человек. В 90% случаев смерть наступила в результате поражения электрическим током. Последней так называемой тенденцией у них являются действия с пантографом (устройство, которое передает электричество от воздушной контактной сети к поезду – ИФ), когда они пытаются снять фото или видео на фоне искрения. Чаше всего это заканчивается печально.

Сейчас мы активно ведем профилактическую работу и совместно с Московской железной дорогой, и с управлением на транспорте МВД, также привлекаем уполномоченных по правам ребенка и администрации регионов, чтобы повлиять на эту печальную статистику.

- Есть решение этой проблемы?

- Есть. Во-первых, нужно подключать все системы профилактики. Ведь часто о том, что подросток занимается зацепингом, известно и родителям, и школе. Больше половины зацеперов - это дети, которые требуют повышенного внимания.

Зацепингом занимаются, как правило, очень активные дети, стремящиеся показать свои "достижения" ровесникам. У нас был случай в Московской области, когда 15-летний парень упал с поезда, попал под состав и ему ампутировали ногу. Так что вы думаете, он на костылях продолжает заниматься этим. Поэтому, на наш взгляд, хорошей альтернативой может стать доступный спорт, чтобы ребенок мог бесплатно посещать секции и заниматься физической культурой.

Второй вопрос – это технический подход. Наиболее результативный путь – это замена старого подвижного состава. Новые электропоезда, такие как "Ласточка", "Иволга", "Сапсан", не имеют межвагонного пространства, откуда зацеперы поднимаются на крышу поезда.

Я хочу обратиться к родителям: если вы узнали, что ребенок начал заниматься зацепингом, не нужно ничего бояться. Если вы сами не можете вырвать его оттуда, то нужно просить о помощи органы профилактики и правоохранительные органы.

- Вашим управлением расследуется дело о гибели российских туристов при крушении батискафа "Синдбад" в Египте? На какой стадии в настоящее время находится следствие?

- Расследование дела продолжается. Со всеми вернувшимися пострадавшими россиянами выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся экспертизы.

Так как инцидент произошел за пределами Российской Федерации, проведение иных следственных действий затруднено.

В настоящее время с египетскими компетентными органами прорабатывается вопрос о прибытии наших сотрудников для участия в проведении следственных действий. В первую очередь нам нужно понять технический вопрос – почему это произошло.

Мы уже обратились к египетской стороне, ожидаем ответ.

- Еще одно громкое дело – столкновение двух поездов в Мурманской области в конце прошлого года. На какой стадии расследование?

- Дело находится на завершающей стадии. Был проведен достаточно большой объем следственных действий – около 150 допросов и 50 экспертиз. В настоящее время по делу привлечена локомотивная бригада грузового состава – машинист тепловоза и его помощник. Им вменяется ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сейчас мы ожидаем окончания сложной технологической экспертизы железнодорожного транспорта, которая ответит нам на ряд вопросов о нарушениях в действиях конкретных должностных лиц. По ее результатам, обвинение в халатности может быть предъявлено поездному диспетчеру и дежурному по станции, где это произошло.

В настоящее время ущерб от инцидента превышает 200 млн рублей.

Думаю, в ближайшее время расследование дела будет завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Как ведомство борется с коррупцией?

- Мы уделяем большое внимание этой категории дел. Порядка 50% уголовных дел у нас – это дела в сфере экономики и коррупции.

Могу сказать, что основным видом взятки служат так называемые откаты.

В настоящее время расследуется большое уголовное дело по получению взяток служащими административно-хозяйственного управления РЖД, которое занимается закупками. Привлекается уже порядка 10 человек, обвиняемых в получении так называемых откатов при заключении контрактов. Установленный размер взяток уже составляет около 300 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела являются 8 бывших сотрудников Административно-хозяйственного управления – филиала "РЖД", 2 сотрудника Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала "РЖД", а также заместитель руководителя административно-организационного аппарата "РЖД".

Они обвиняются в пяти эпизодах получения особо крупных взяток, а также в создании с использованием служебного положения преступного сообщества. Отмечу, что 210 статья - одна из наиболее тяжких статей.

Расследованием уже установлено, что в период с января 2018 по декабрь 2023 года обвиняемые систематически получали взятки в особо крупных размерах от руководителей коммерческих организаций за беспрепятственное заключение с ними различных договоров.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 250 млн рублей

Также скажу, что с начала года в суд направлено 209 уголовных дел коррупционной направленности, обвиняемыми по ним проходит 220 человек.

- Сегодня сотрудники следствия отмечают профессиональный праздник. Позвольте поздравить вас и коллектив ведомства и пожелать вам спокойных будней и успехов в работе.

- Спасибо. Я также хочу поздравить своих коллег - сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу пожелать им здоровья, удачи, благополучия и поблагодарить за их труд и самоотверженность.