Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,5 тысячи автомобилей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу утром ожидают 1510 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"8:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в два.