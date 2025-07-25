Мишустин заявил, что свыше 50% твердых коммунальных отходов идет на обработку

Уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности и ЖКХ вырос до 10%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия формирует экономику замкнутого цикла, уже больше половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас свыше половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции, которая проходит на алтайском всесезонном курорте "Манжерок".

Он отметил, что построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором.

"Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ - вырос до 10%. Планируем за пять лет довести этот показатель до 25%. Готовы делиться лучшими практиками с партнерами", - подчеркнул Мишустин.