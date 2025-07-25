СКР фиксирует рост преступлений диверсионного и террористического характера на транспорте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете РФ констатируют рост преступлений диверсионного и террористического характера на железнодорожном транспорте, организуемых с Украины, сообщил исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) СКР Виктор Козлов.

"В последние несколько лет наблюдается рост преступлений диверсионного и террористического характера. Больше всего это относится к железнодорожному транспорту", - сказал Козлов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что причиненный материальный ущерб по делам, расследуемым ЗМСУТ, составляет около 1 млрд рублей.

"В этом году нами направлено в суд пять дел по статье 205 УК РФ (теракт), по которым привлекаются 13 человек. Еще четыре дела в отношении шестерых лиц направлены в суд по статье 281 УК РФ (диверсия)", - сказал Козлов.

По его словам, формы диверсий - "это в основном поджоги релейных шкафов, локомотивов".

"К сожалению, лица, которые являются организаторами преступлений, находятся за границей, преимущественно на Украине. Именно в этом и заключается сложность в привлечении их к уголовной ответственности", - сказал глава ЗМСУТ.

По данным СКР, "вербовка и связь с исполнителями наиболее активно происходит через мессенджеры, где так называемые кураторы убеждают, а в некоторых случаях и запугивают (исполнителей преступлений - ИФ)".

"Жертвами угроз преимущественно становятся несовершеннолетние, которые легче поддаются психологическому воздействию. Но есть факты, когда некоторые россияне самостоятельно пытались выйти на кураторов и по их заданию совершить те или иные преступления", - добавил Козлов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте interfax.ru в 10:00.



