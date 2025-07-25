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В СКР предложили ужесточить требования к пилотам частных сверхлегких самолетов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России считают необходимым ужесточить требования к пилотам частных сверхлегких самолетов в связи с частыми инцидентами, происходящими на воздушных судах.

"Происшествия с инцидентами на частных воздушных суднах регулярно происходят. Основная их причина - это ошибка пилотирования, переоценка своих возможностей. Наше видение решения проблемы - это необходимость ужесточать требования к пилотам", - заявил в интервью "Интерфаксу" и.о. руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ Виктор Козлов.

По его словам, в настоящее время контроль за обеспечением безопасности движения и эксплуатации таких воздушных судов отнесен преимущественно к самим владельцам, которые, зачастую пренебрегают своими обязанностями, что влечет травмы и гибель как пассажиров, так и самих пилотов. Козлов отметил, что были случаи, когда самолет поднимается в воздух без сертификата летной годности, когда пилоты не соответствуют требованиям и есть вопросы к состоянию их здоровья.

"Нами подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство. Прежде всего необходимо предусмотреть только разрешительный порядок использования воздушного пространства, установить для пилотов сверхлегких воздушных судов, при оказании услуг потребителям, постоянную двухстороннюю связь с органом обслуживания воздушного движения. Также, на наш взгляд необходимо обязать пилотов получать соответствующие свидетельства", - сказал Козлов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте interfax.ru в 10:00 мск.

СКР
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