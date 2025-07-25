Глава Адыгеи сообщил о падении трех дронов в республике

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На территории Майкопа и Гиагинского района Адыгеи упали три беспилотника, никто не пострадал, сообщил в Telegram глава республики Мурат Кумпилов.

"Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики", - написал он.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы четыре человека, которые уже вернулись в свои дома.