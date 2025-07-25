СКР обвинил 11 сотрудников филиалов РЖД в получении миллионных взяток за контракты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Западное межрегиональное управление на транспорте (ЗМСУТ) СКР расследует уголовное дело в отношении ряда сотрудников филиалов РЖД, обвиняемых в получении крупных "откатов" при заключении контрактов.

"Фигурантами уголовного дела являются восемь бывших сотрудников Административно-хозяйственного управления - филиала РЖД, два сотрудника Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала РЖД, а также заместитель руководителя административно-организационного аппарата РЖД. Установленный размер взяток уже составляет около 300 млн рублей", - сообщил в интервью "Интерфаксу" и.о. руководителя ЗМСУТ СК Виктор Козлов.

Они обвиняются в пяти эпизодах получения особо крупных взяток, а также в создании с использованием служебного положения преступного сообщества.

Следствие установило, что с января 2018 по декабрь 2023 года, обвиняемые систематически получали взятки в особо крупных размерах от руководителей коммерческих организаций за беспрепятственное заключение с ними различных договоров.

"В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 250 млн рублей", - сказал Козлов.

Он также сообщил, что с начала года в суд направлено 209 уголовных дел коррупционной направленности, обвиняемыми по ним проходит 220 человек.