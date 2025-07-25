СФ денонсировал конвенцию о водно-болотных угодьях, являющихся местообитаниями водоплавающих птиц

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона был разработан во исполнение поручений президента РФ и правительства РФ о прекращении участия России в конвенции.

Участие российской стороны в конвенции было оформлено на основании указа Президиума Верховного совета СССР от 26 декабря 1975г.

Конвенция представляет собой международную площадку для ведения реестра водно-болотных угодий международного значения и обсуждения представителями научного сообщества наилучших доступных способов обеспечения их устойчивого использования.

"Анализ текущей ситуации показывает, что в обозримой перспективе использование механизмов конвенции для защиты российских водно-болотных угодий не представляется возможным, а участие российской стороны в работе этой конвенции с политической точки зрения будет иметь исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации конвенции заинтересованными сторонами", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что подавляющее часть водно-болотных угодий международного значения уже находится под государственной защитой Российской Федерации и расположена в основном в границах российских особо охраняемых природных территорий.

Согласно пояснительным материалам, Россия не выплачивает ежегодные взносы в рамках конвенции с 2022 г.

Денонсация вступает в силу по истечении четырёх месяцев со дня получения уведомления депозитарием.