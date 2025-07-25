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Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо создать собственные трендовые товары по аналогии с завоевавшими мировую популярность куклами лабубу.

"Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой, все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно. Добывают не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

"Я к чему этот пример (привела): ну, матрешками нашими уже не удивишь. Где наши такие продвинутые новые креативные товары, которые и у нас в стране пользовались бы спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире", - сказала спикер.

"Это пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит", - отметила Матвиенко.

По ее словам, в России много талантливых и творческих людей, которых необходимо поддержать для старта организации такой работы.

"Но как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, продвигать. Вот в этом практическом смысле надо эту работу активизировать, чтобы лабубу наши российские были более модные в мире", - отметила Матвиенко.

Валентина Матвиенко лабубу Совфед
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