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Начальником Управления экспертизы и планирования правительства назначен Владимир Комаров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением назначил Владимира Комарова начальником Управления экспертизы и планирования правительства, сообщает сайт кабинета министров.

До сих пор Комаров был руководителем стратегической группы Центра национальных проектов АНО "Аналитический центр при правительстве".

Владимир Комаров родился в 1985 году. В 2008 году он окончил МГУ имени Ломоносова, затем стал кандидатом экономических наук.

Он занимал различные должности в РАНХиГС при президенте и в Министерстве экономического развития, участвовал в разработке Стратегии развития России 2018-2024, Стратегии инновационного развития России до 2020 года, Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, подготовке государственных программ, национальных и федеральных проектов, а также инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

Михаил Мишустин Владимир Комаров Правительство
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