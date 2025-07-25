Минобороны РФ сообщило о поражении за неделю более 2 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбили 27 управляемых авиабомб ВСУ, четыре ракеты "Нептун" и 2 тыс. 49 беспилотников самолетного типа.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.