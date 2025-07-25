Российские военные за неделю улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение недели улучшили позиции в зоне спецоперации на ряде направлений, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии", - говорится в недельной сводке министерства обороны РФ.

По данным военных, за неделю на этом направлении потери украинских войск составили свыше 1 135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожено 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов.

Согласно сообщению Минобороны РФ, за прошедшую неделю подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции.