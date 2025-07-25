Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ведут наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии.

Противник потерял в этих боях до 2 975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины и две боевые машины реактивных систем залпового огня. Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий и две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin противника, говорится в сводке.

