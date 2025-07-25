Поиск

Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России ведут наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии.

Противник потерял в этих боях до 2 975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины и две боевые машины реактивных систем залпового огня. Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий и две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin противника, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Губернатор Бусаргин предварительной причиной взрыва в Саратове назвал утечку газа

Губернатор Бусаргин предварительной причиной взрыва в Саратове назвал утечку газа

Сенаторы одобрили закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Одобрен закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

Одобрен закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

Мещанский суд заочно арестовал политолога Екатерину Шульман

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });