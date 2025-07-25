Путин подписал указ об особенностях правового положения граждан Молдавии в России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "Об особенностях правового положения граждан Республики Молдова в РФ".

Указ от 25 июля размещен на портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.

В соответствии с указом, граждане Молдавии, не урегулировавшие свое правовое положение в России в соответствии с ранее изданным указом президента России от 30 декабря 2024 года и выехавшие в Молдавию, в том числе через территории третьих стран, а также въезжающие из Молдавии в Россию с 1 октября 2025 года, вправе урегулировать свое правовое положение до 1 января 2026 года - путем обращения в территориальные органы МВД или через уполномоченную МВД организацию.

До 1 октября 2026 года, согласно новому указу, граждане Молдавии, въезжающие в Россию с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года (в том числе через третьи государства), "вправе осуществлять трудовую деятельность без патента и без учета заявленной цели визита, если пройдут в территориальном органе МВД идентификацию личности по отпечаткам пальцев, а также при условии прохождения освидетельствования на предмет употребления наркотиков и наличия инфекционных заболеваний.

Граждане Молдавии, въезжающие в указанный период в Россию, вправе обратиться после 1 октября 2026 года в территориальные органы МВД с заявлением об оформлении патента и без необходимости выезда из России.

Как подчеркивается в указе, в отношении таких граждан Молдавии прекращают "действие и не подлежат исполнению решения о депортации, реадмиссии, административного выдворения за пределы РФ, неразрешении въезда в РФ, сокращении срока временного пребывания в РФ, если эти решения были приняты до дня вступления в силу настоящего указа".

Кроме того, "положения указа не распространяются на граждан Молдовы, совершивших преступления на территории РФ, нарушивших законодательство о госгранице, представляющих угрозу нацбезопасности России, совершивших административные правонарушения, связанные с оборотом наркотических и психотропных веществ".

Как подчеркивается в указе, соответствующие изменения принимаются "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 80 Конституции РФ".