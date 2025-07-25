Россия планирует заключить с КНДР соглашение о сотрудничестве в области СМИ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство России приняло предложение Минцифры о проведении переговоров и подписании соглашения с КНДР о сотрудничестве в области СМИ.

"Принять предложение Минцифры России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании соглашения между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и комитетом информации Корейской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области средств массовой информации", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.