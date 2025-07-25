Бывший глава "Черноморнефтегаза" арестован по обвинению в мошенничестве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего главу "Черноморнефтегаза" и владельца крупной крымской сети автозаправок "ТЭС" Сергея Бейма, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На этот же срок арестована вторая фигурантка дела - генеральный директор симферопольской компании "Аврора" Марина Пяткина.

Обвиняемым вменяется совершение "мошеннического хищения в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК).

Защита обвиняемых просила для них меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, суд отказал.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.