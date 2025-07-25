Депутаты предложили изменить идентификацию выгодоприобретателей по договорам НПО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает проводить идентификацию выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц на этапе начала выплат этим лицам, а не на этапе заключения договоров - по аналогии с действующей сейчас практикой заключения договоров страхования.

Законопроект № 976920-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица требуется идентификация выгодоприобретателя на этапе заключения договора. Внесенный законопроект предлагают освободить от этой обязанности компании на этапе заключения договора по аналогии с уже действующим исключением для договоров страхования в пользу третьих лиц. Проверку, как и в случае с договорами страхования, предлагается проводить только перед выплатами.

Как и в случае с договорами страхования, в закон вносится поправка о том, что при наличии подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма компании обязаны провести полноценную идентификацию.

В пояснительной записке авторы отмечают, что при заключении договора НПО в пользу третьих лиц заранее часто неизвестно, кто именно будет получать пенсию, поскольку выплаты могут начаться только через много лет. В части договоров с НПФ выгодоприобретателя определяет сам вкладчик - физлицо или организация, которая платит взносы. При этом вкладчик может изменить выгодоприобретателя в любой момент по условиям договора, отвечают авторы.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.