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Заявление "Интерфакса"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В ряде СМИ появилась информация, распространяемая от имени "Интерфакса", о том, что детские лагеря в Сочи якобы готовятся к перемещению после ночных атак беспилотников.

"Интерфакс" к этой новости никакого отношения не имеет.

"Распространяемая от имени "Интерфакса" информация о том, что детские лагеря в Сочи готовятся к перемещению после ночных беспилотных атак, является фальшивкой. В изданиях агентства подобных новостей не публиковалось. Хочу подчеркнуть, что вся информация, публикуемая агентством, проходит тщательную проверку ", - заявил первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей Горшков.

Интерфакс
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