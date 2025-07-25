Заявление "Интерфакса"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В ряде СМИ появилась информация, распространяемая от имени "Интерфакса", о том, что детские лагеря в Сочи якобы готовятся к перемещению после ночных атак беспилотников.

"Интерфакс" к этой новости никакого отношения не имеет.

"Распространяемая от имени "Интерфакса" информация о том, что детские лагеря в Сочи готовятся к перемещению после ночных беспилотных атак, является фальшивкой. В изданиях агентства подобных новостей не публиковалось. Хочу подчеркнуть, что вся информация, публикуемая агентством, проходит тщательную проверку ", - заявил первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей Горшков.