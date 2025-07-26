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Российские войска за сутки улучшили положение на ряде направлений в зоне СВО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" в течение суток заняла более выгодные позиции, "Запад" и "Север" - улучшили положение, сообщили пресс-центры группировок в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Серебрянка, Северск, Константиновка, Часов Яр, Александро-Шультино и Дроновка", - сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, ранеными и убитыми вооруженные силы Украины потеряли на этом участке до 130 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. За сутки нанесено поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Петро-Ивановки, Купянска, Карповки, Шандриголово и Дробышево. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 военнослужащих, проинформировал Шаров.

"Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка Сумской области", - сказал представитель группировки Ярослав Якимкин.

По его информации, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и иностранного легиона в районах Харькова, Волчанска, Тихого и Мелового.

"Вооруженные силы Украины потеряли свыше 180 военнослужащих", - сообщил Якимкин.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Темировка, Новогеоргиевка, Зеленый Гай и Новосёловка", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его данным, в течение суток украинские силы потеряли здесь до 190 военнослужащих.

За минувшие сутки подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ районах Удачного, Родинского, Муравок, Дачного, Полтавки и Красноармейска. Потери украинской армии здесь составили более 460 военнослужащих, сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Малой Токмачки, Тягинки, Орехово, Приморского и Токаревки. "Уничтожено свыше 75 военнослужащих", - сообщил представитель группировки Роман Кодрян.

ВСУ Красноармейск Северск Приморск Алексеевка Украина
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