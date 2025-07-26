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Мишустин заявил, что туризм должен стать драйвером экономического роста Алтайского края

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края, реконструкция автодороги Р-256 "Чуйский тракт" позволит раскрыть этот потенциал.

"Мы решили продолжать строительство (и реконструкцию участков Чуйского тракта - ИФ), советовались с президентом, он дал такое поручение. И пятилетний срок есть для того, чтобы реконструировать Чуйский тракт по новым технологиям. (...) Без сомнения, модернизация дороги позволит раскрыть туристический потенциал в том числе Алтайского края", - сказал Мишустин на встрече с губернатором края Виктором Томенко.

В свою очередь Томенко сообщил, что на сегодняшний день из 323 км дороги, которые проходят по территории Алтайского края, 146 км - "уже в четырехполосном исполнении, обеспечены всем необходимым для того, чтобы движение было безопасным, комфортным, удобным и современным".

"На ближайшую пятилетку ещё 22 километра дороги уже включены. Ещё 27 километров подготовлены для включения в пятилетний план, сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения", - уточнил губернатор Алтайского края.

"Туризм должен стать одним из важнейших драйверов экономического роста Алтайского края. И мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной комфортной инфраструктуры и, конечно, дать гарантии бизнесу, который сюда приходит", - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что его обрадовали привлеченные внебюджетные инвестиции, которые составили более 22 млрд рублей, рост ВРП, а также 6 тыс. созданных рабочих мест. "Но что самое важное - создаётся новая инфраструктура, которая, конечно, привлекает туристов, людей, которые на сегодняшний день путешествуют в Алтайском крае", - сказал Мишустин.

"Инвестор поверил в Алтайский край, рядом Республика Алтай, и очень важно продолжить этот тренд, гарантировать права собственности, условия для инвесторов и развивать этот прекрасный край", - заключил премьер.

Михаил Мишустин Алтайский край
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