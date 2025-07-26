54 БПЛА уничтожены над рядом регионов России в ночь на субботу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу подавили и уничтожили 54 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 дрона уничтожены над Брянской областью, 12 - над Ростовской. Шесть беспилотников ликвидированы над территорией Крыма, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над акваторией Черного моря.

Два беспилотника сбиты над Тульской областью, один - над Брянской, сообщили в министерстве.