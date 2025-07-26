Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном поселке под Екатеринбургом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тела женщины и троих детей нашли в СНТ "Рассвет-1" в Горном Щите (Свердловская область) после пожара, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

"При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела 4 человек: женщины и троих детей в возрасте: юноши, 17 лет, и двоих детей в возрасте 3 мес. и 6 лет", - говорится в сообщении.

Также госпитализация потребовалась еще одной женщине и еще одному ребенку с ожогами 60 % поверхности тела. Еще двоим детям назначено амбулаторное лечение.

Одной из причин возникновения огня может быть неисправность электропроводки в помещении на 1 этаже.