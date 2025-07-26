Мишустин поручил Минтрансу актуализировать транспортную стратегию РФ до 2030 г.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Как сообщает сайт правительства, такую задачу премьер поставил Минтрансу по итогам стратегической сессии, посвященной этому направлению. Работу необходимо завершить к 1 декабря 2026 года.

"В актуализированную стратегию должны быть включены цели и задачи по обеспечению лидерства России в сфере беспилотных технологий в транспортной сфере. В частности, должны быть обозначены конкретные сроки начала и завершения экспериментов в этой сфере по каждому виду транспорта", - говорится в сообщении.

"Также в стратегии должны быть предусмотрены такие направления, как развитие инфраструктуры новых регионов и транспортной связанности с ними, улучшение транспортной доступности опорных населенных пунктов с учетом пассажиро- и грузопотоков, приведение в нормативное состояние внутренних водных путей и расширение направлений использования внутреннего водного транспорта", - отметили в кабмине.