На создание программы повышения квалификации руководителей школ и детсадов выделено 220 млн руб.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На разработку программы повышения квалификации для руководителей школ, детских садов, организаций дополнительного образования направлено 220 млн рублей, сообщили в пресс-службе российского правительства в субботу.

"По поручению президента правительство профинансирует разработку программы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ, а также организаций дополнительного образования и их структурных подразделений. Распоряжение о выделении на эти цели 220 млн руб. подписано", - говорится в сообщении.

Первые мероприятия по апробации содержания программы повышения квалификации планируется провести уже в 2025 году, отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик, а также повышению компетенции руководителей образовательных учреждений.

Оператором программы определен Фонд гуманитарных проектов.