Возгорание сухой растительности на юго-востоке Крыма полностью потушено

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание лесной подстилки и сухой растительности в районе села Краснокаменка (Судак) на юго-востоке Крыма, сообщили в субботу в пресс-служба главка МЧС России по республике.

Как отмечается в сообщении, полная ликвидация объявлена в 14:00.

О пожаре стало известно в пятницу. Первоначальная площадь пожара составила 3 га. К ликвидации пожара привлекали вертолеты.

Возгорание удалось локализовать в субботу утром на 5 га.