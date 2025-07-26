Женщина и трое детей пострадали при падении БПЛА в Ингушетии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - После падения украинского беспилотника в селении Нижние Ачалуки Ингушетии к медикам доставили женщину и троих детей, сообщает Минздрав республики в субботу.

"Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей", - говорится в сообщении.

По данным медиков, состояние пациентов оценивается как стабильное и удовлетворительное.

После осмотра и обследования все пострадавшие направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в субботу с 10:00 до 11:00 дежурным средствами ПВО над территорией Ингушетии был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.