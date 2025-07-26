Сухостой загорелся на востоке Крыма на 10 гектарах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание сухой растительности в Кировском районе Крыма, сообщила в субботу пресс-служба главка МЧС РФ по республике.

"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Кировском районе, село Владиславовка", - говорится в сообщении.

Первоначальная площадь пожара составила 0,1 га, затем огонь распространился. В 17:13 возгорание удалось локализовать на 10 га. К тушению привлекли 132 человека и 18 единиц техники.